В результате ночной атаки РФ повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго" 

В ночь на 30 января РФ осуществила массированную атаку дронами-камикадзе в результате чего повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас продолжается питание промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного компанией.

Реклама:

В министерстве энергетики сообщили, что из-за повреждения подстанции обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс).

Также в результате обстрела повреждены сети в Семеновской громаде на Черниговщине, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

Из-за боевых действий в г. Константиновка обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители.

Реклама:

В целом возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется. Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Кроме того, планируется включение в работу после ремонта 1 блока на ТЭС.

В "Укрэнерго" добавляют, что импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 4 743 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 830 МВт. Зато экспорт сегодня отсутствует.

Напомним:

Ранее сообщалось, что один корпус ТЭС выведен в аварийный ремонт. Три блока и один корпус тепловой генерации держатся в резерве на случай необходимости.