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В аварійний ремонт виведено корпус однієї з ТЕС – Міненерго

Понеділок, 29 січня 2024, 10:35 - Ігор Пилипів
 
getty images

Станом на ранок 29 січня енергосистема України працює без дефіциту, але один корпус ТЕС виведено в аварійний ремонт. Три блоки і один корпус теплової генерації тримаються в резерві на випадок потреби.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. В аварійний ремонт виведено корпус ТЕС, водночас у резерві три блоки і один корпус теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби", – йдеться в повідомленні. 

Проте у міністерстві нагадують про зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00).

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Також повідомляється про заживлення шахти на Донеччині, яка була знеструмлена після обстрілів. На поверхню було виведено 10 працівників.

Додається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 3451 МВт*год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

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Через бойові дії у Донецькій області, за минулу добу було знеструмлено підстанцію, яка живила шахту та побутових споживачів.

Міненергетики електроенергія ТЕС
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Економічна правда
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