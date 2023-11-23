У США закликають біржевого регулятора перевірити заяви Маска щодо Neuralink

reuters

Чотири американських законодавця попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами, вводячи інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляється компанією Neuralink.

Про це йдеться в їхньому листі до регулятора, пише Reuters.

Зазначається, що запит на проведення розслідування надійшов від представників Демократичної партії в Палаті представників.

"Ретельна перевірка дотримання протоколів безпеки Neuralink відбувається в той час, коли компанія готується вперше протестувати мозковий імплантат на людях, що є критично важливою віхою для амбіцій стартапу допомогти пацієнтам подолати параліч і безліч неврологічних захворювань.

Реклама:

У листі цитуються ветеринарні записи, отримані під час експериментів Neuralink на мавпах, які вказують на те, що тварини зазнали "виснажливих наслідків для здоров'я" від імплантатів, включаючи параліч, судоми та набряк мозку", - пише агентство.

Щонайменше 12 молодих і здорових мавп було піддано евтаназії "як прямий результат проблем з імплантатом компанії", йдеться в листі.

У документі також наголошується, що Маск применшив занепокоєння інвесторів щодо результатів випробувань на тваринах.

Реклама:

Маск написав, що "жодна мавпа не померла від імплантату Neuralink" у своєму дописі в соціальній мережі X 10 вересня. Він додав, що компанія вибрала "термінальних" мавп, щоб мінімізувати ризик для здорових.

Neuralink не відповіла на прохання прокоментувати лист до SEC.

Законодавці написали в SEC, що вивчені ними докази свідчать про те, що смерть тварин в експериментах Neuralink "безпосередньо пов'язана з безпекою і ринковою привабливістю інтерфейсу між мозком і комп'ютером Neuralink".

Як наслідок, заява Маска "можливо, порушила" правила SEC, пишуть законодавці.

Читайте також: Прорив у медицині чи нова бульбашка: що не так із стартапом Neuralink Ілона Маска

Економічна правда