В Украине изменилась стоимость оформления ID-паспортов и вида на жительство

В Украине с 1 января 2024 года изменилась стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Там объяснили, что изменение стоимости связано с тем, что "Полиграфический комбинат Украина" изменил цену на бланки отдельных биометрических документов.

Стоимость оформления паспорта гражданина в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 504 грн, в течение 10 рабочих дней – 874 грн.

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Стоимость 626 грн вводится через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В то же время оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые – бесплатно.

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Стоимость оформления вида на постоянное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1 151 грн.

Стоимость оформления вида на временное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1 396 грн.

Стоимость оформления удостоверения личности без гражданства для выезда за границу в течение 15 рабочих дней составляет 6 867 грн.

Напомним:

С 1 января 2024 года стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел повысится. В частности это будет касаться выдачи водительских удостоверений, сдачи экзаменов и регистрации авто.