В МАГАТЭ заявили, что его экспертам не дали доступа к некоторым реакторным залам ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 января заявило, что его экспертам недавно впервые запретили проверить реакторные залы трех энергоблоков Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении агентства.

"Акцентируя внимание на постоянной опасности, с которой сталкивается станция, команда МАГАТЭ в течение последних недель продолжает слышать регулярные взрывы на некотором расстоянии от станции.

Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в состоянии холодного останова, в то время как четвертый энергоблок находится в состоянии горячего останова для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции", - говорится в отчете.

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При этом в агентстве подчеркнули, что эксперты МАГАТЭ "до сих пор не могут получить доступ ко всем частям станции, и в течение последних двух недель их не допускают в реакторные залы энергоблоков №№ 1, 2 и 6".

"Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не предоставили доступ к реакторному залу энергоблока, который находился в состоянии холодной остановки. Именно там находится активная зона реактора и отработанное топливо. Команда будет продолжать запрашивать этот доступ", - добавили в МАГАТЭ.

Доступ к некоторым частям турбинных залов ЗАЭС продолжает быть ограниченным, в том числе в течение последней недели - к зонам реакторных установок 3, 4 и 6 энергоблоков, резюмировали в агентстве.

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Напомним:

Российские оккупанты в очередной раз отклонили запрос миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС о доступе к расположенной рядом теплоэлектростанции для оценки внешнего резервного электроснабжения.

Экономическая правда