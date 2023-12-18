Россия снова не предоставила представителям МАГАТЭ доступ на теплоэлектростанцию возле ЗАЭС

Российские оккупанты еще раз отклонили запрос миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС о доступе к расположенной рядом теплоэлектростанции для оценки внешнего резервного электроснабжения.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по ядерной энергии.

"На этой неделе команда МАГАТЭ на ЗАЭС вновь пригласила доступ к распределительному устройству 330 кВ на соседней тепловой электростанции с целью оценки ситуации с внешними резервными электрическими линиями. Как и во время предварительных запросов, на этот раз им также не был предоставлен такой доступ", – говорится в сообщении.

Вместо этого команде МАГАТЭ пообещали, что "в ближайшие дни они смогут получить доступ на крышу реактора".

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"Раньше МАГАТЭ уже получало доступ к трем крышам реакторов – энергоблокам №2, 3 и 4, но не к другим. На прошлой неделе экспертам был предоставлен частичный доступ к машинным залам всех шести энергоблоков", – сообщили в агентстве.

Согласно МАГАТЭ, пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в состоянии "холодной остановки", в то время как блок №4 находится в состоянии "горячей остановки" для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонал станции. Российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что "пока нет планов по возвращению 5-го энергоблока в режим "горячей остановки".

Напомним:

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В ноябре на энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора в другой.

Из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, потерявшего контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты начала попадать в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.









