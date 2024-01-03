Коллапса в энергосистеме не будет, даже если РФ воспользуется похолоданием для атак – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

Коллапса в украинской энергосистеме не будет, даже если Россия воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.

Об этом в эфире телемаратона заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это уже будет не впервые. Именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками. Мы это уже проходили около 20 раз. Это, конечно создаст нам дополнительные проблемы.

Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-то объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет", - подчеркнул Кудрицкий.

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При этом он отметил, что низкие температуры - это испытание для любой энергосистемы.

По его словам, для того, чтобы пройти этот сложный период без отключений, нужно выполнить два условия: привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах и в полном объеме использовать 1700 МВт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце прошлого года.

По словам Кудрицкого, украинцы могут помочь во время похолоданий, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше всего.

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Напомним:

"Укрэнерго" предупредило украинцев о необходимости возврата к экономии электроэнергии и переносе пользования энергоемкими приборами на ночь, поскольку на фоне похолодания и окончания праздников в Украине зафиксирован стремительный рост потребления ресурса.

Экономическая правда