В Украине резкий рост потребления электроэнергии: "Укрэнерго" призывает вернуться к экономии
"Укрэнерго" предупреждает украинцев о необходимости возврата к экономии электроэнергии и переносе пользования энергоемкими приборами на ночь, поскольку на фоне похолодания и окончания праздников в Украине зафиксирован стремительный рост потребления ресурса.
Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".
Так, 3 января уровень потребления по состоянию на 10:00 был на 14% выше соответствующего показателя в 10:00 вчера, 2 января.
При этом, суточный максимум потребления был вечером 2 января, а его показатель был на 13,8% выше, чем в предыдущий вторник, 26 декабря.
"Для электростанций, все еще восстанавливающихся после массированных ракетных атак прошлой зимой, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Отмечается, что такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для его покрытия нужно быстро ввести в работу, по меньшей мере, шесть энергоблоков.
По расчетам "Укрэнерго", для того чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро и использовать электроэнергию бережливо.
Также сообщается, что вдвое по сравнению со 2 января вырос импорт электроэнергии, который осуществляется днем из Словакии и Румынии общим объемом 1 138 МВт-ч.
Напоминаем:
В то же время, Министерство энергетики заявило о том, что дефицит электроэнергии в течение суток, 3 января, не предвидится.
По данным Минэнерго, в профицитные ночные часы происходит экспорт электроэнергии в Румынию и Молдову общим объемом 1493 МВт-ч, это вдвое больше показателя предыдущих суток.
Экспорт Украиной электроэнергии, после его отсутствия с конца ноября, начался с поставок в новогоднюю ночь 210 МВт в Молдову.
При этом, по состоянию на утро 3 января, по данным Минэнерго, в резерве было 2 блока ТЭС.
Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам на утро 3 января без света оставалось 412 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской области.
Из-за непогоды на утро обесточены четыре населенных пункта в Донецкой области – все больше суток.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Черниговской области.