В Украине резкий рост потребления электроэнергии: "Укрэнерго" призывает вернуться к экономии

"Укрэнерго" предупреждает украинцев о необходимости возврата к экономии электроэнергии и переносе пользования энергоемкими приборами на ночь, поскольку на фоне похолодания и окончания праздников в Украине зафиксирован стремительный рост потребления ресурса.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Так, 3 января уровень потребления по состоянию на 10:00 был на 14% выше соответствующего показателя в 10:00 вчера, 2 января.

При этом, суточный максимум потребления был вечером 2 января, а его показатель был на 13,8% выше, чем в предыдущий вторник, 26 декабря.

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"Для электростанций, все еще восстанавливающихся после массированных ракетных атак прошлой зимой, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для его покрытия нужно быстро ввести в работу, по меньшей мере, шесть энергоблоков.

По расчетам "Укрэнерго", для того чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро и использовать электроэнергию бережливо.

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Также сообщается, что вдвое по сравнению со 2 января вырос импорт электроэнергии, который осуществляется днем из Словакии и Румынии общим объемом 1 138 МВт-ч.

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В то же время, Министерство энергетики заявило о том, что дефицит электроэнергии в течение суток, 3 января, не предвидится.

По данным Минэнерго, в профицитные ночные часы происходит экспорт электроэнергии в Румынию и Молдову общим объемом 1493 МВт-ч, это вдвое больше показателя предыдущих суток.

Экспорт Украиной электроэнергии, после его отсутствия с конца ноября, начался с поставок в новогоднюю ночь 210 МВт в Молдову.

При этом, по состоянию на утро 3 января, по данным Минэнерго, в резерве было 2 блока ТЭС.

Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам на утро 3 января без света оставалось 412 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской области.

Из-за непогоды на утро обесточены четыре населенных пункта в Донецкой области – все больше суток.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Черниговской области.