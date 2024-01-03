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В Киеве почти во всех домах возобновили теплоснабжение после ракетного обстрела

Среда, 3 января 2024, 20:25 - Анастасия Дячкина
 
Киевтеплоэнерго

Специалисты "Киевтеплоэнерго" возобновили теплоснабжение в 67 домах, которые в результате ракетных обстрелов 2 января оставались без тепла.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В настоящее время без отопления частично остается наиболее пострадавший дом в Соломенском районе, уточнили в КГГА.

"Коммунальные службы работают над тем, чтобы дать тепло в подъезды дома, где существует такая техническая возможность", – говорится в сообщении.

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Напомним:

Энергетики также полностью возобновили электроснабжение в Киеве после массированной российской атаки утром 2 января.

энергетика тепло Киев война
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Экономическая правда
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