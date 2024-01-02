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В Киеве полностью восстановили электроснабжение - ДТЭК

Вторник, 2 января 2024, 16:31 - Анастасия Жарикова
 
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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Киеве после массированной российской атаки утром 2 января.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев полностью со светом после масштабной атаки врага. Энергетики вернули электроснабжение в Святошинский, Шевченковский, Подольский, Оболонский районы Киева", - отметили в компании.

В ДТЭК добавили, что удалось запитать около 260 тыс семей, которые остались без электроснабжения из-за утренних обстрелов.

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Напоминаем:

По состоянию на 14:30 было восстановлено электроснабжением 250 тысячам потребителей электроэнергии в столице.

ДТЭК электроэнергия Киев
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Экономическая правда
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