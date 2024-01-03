На данный момент станций столичного метро, где требуется срочный ремонт, нет – начальник метрополитена

В настоящее время станций столичного метрополитена, где требуется срочный ремонт, нет, безопасная перевозка пассажиров обеспечена.

Об этом в интервью рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет. Все туннельные постройки метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", – отметил он.

По его словам, метрополитен ведет периодическое наблюдение и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метро, особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

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"В то же время в связи с физическим износом, необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии", – подчеркнул Брагинский.

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Напомним:

На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.