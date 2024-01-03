Все разделы
Укр / Рус

На данный момент станций столичного метро, где требуется срочный ремонт, нет – начальник метрополитена

Среда, 3 января 2024, 20:02 - Анастасия Дячкина
 

В настоящее время станций столичного метрополитена, где требуется срочный ремонт, нет, безопасная перевозка пассажиров обеспечена.

Об этом в интервью рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет. Все туннельные постройки метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", – отметил он.

По его словам, метрополитен ведет периодическое наблюдение и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метро, особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Реклама:

"В то же время в связи с физическим износом, необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии", – подчеркнул Брагинский.

Читайте также: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Реклама:

Напомним: 

На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

Киев метрополитен транспорт
Реклама:
Материалы по теме
НАПК подало в суд на полицию Киева из-за аренды штрафплощадок по завышенным ценам 2 января 2024, 20:37
В Киеве полностью восстановили электроснабжение - ДТЭК 2 января 2024, 16:31
ДТЭК восстановил электроснабжение 250 тысячам киевлян, еще один район запитывают 2 января 2024, 14:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте