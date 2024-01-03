Доля неработающих кредитов выросла до 44% – НБУ

С начала полномасштабного вторжения доля неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе выросла до 44% к началу октября 2023 года, а их объем составил 359 млрд грн.

Об этом идет речь в обновленном Отчете о финансовой стабильности от Национального банка Украины.

"Около трети "военных" NPL (кредиты, ставшие неработающими в течение полномасштабной войны) возникли из-за повреждения, разрушения или оккупации производственных мощностей. Львиная доля, или 60% – из-за финансовых сложностей клиентов, непосредственно не вызванных оккупацией или разрушением. Эти клиенты имеют самые высокие шансы по сравнению с другими вернуться в график обслуживания кредита с восстановлением экономики" – говорится в сообщении.

В то же время в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности, перспективах восстановления платежеспособности должников, основные активы которых потеряны или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, банки оценивают пессимистично. Такие кредиты зарезервированы более чем на 77%.

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инфографика: нбу

Более трех четвертей заемщиков, мощности которых не пострадали в результате военных действий, и дальше обслуживают задолженность после реструктуризации NPL, часто включая тело кредита, добавили в НБУ.

В целом кредитные потери своевременно оцениваются банками и должным образом отражаются – 55% проанализированных кредитов признаны дефолтными до просрочки долга более чем на 90 дней.

Кроме того, имея опыт предыдущих кризисов, банки повысили стандарты кредитования и проактивны в реструктуризациях. Сейчас уже реструктурировано 73 млрд грн или более 89% признанных к оценке устойчивости "военных" NPL.

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Напомним:

Объем неработающих кредитов в октябре 2023 года увеличился на 2,8 млрд грн, хотя в сентябре и августе он уменьшался.