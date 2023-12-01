Объем неработающих кредитов в октябре увеличился на 2,8 миллиарда – НБУ

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Объем неработающих кредитов в октябре увеличился на 2,8 млрд грн, хотя в сентябре и августе он уменьшался.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При этом доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 ноября 2023 года составила 37,7%, что на 0,2 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 октября.

"Предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска", - напомнили в НБУ.

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До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Напомним:

Объем неработающих кредитов в банках за 9 месяцев 2023 года сократился на 9,6 миллиардов гривен. По состоянию на 1 октября он составлял 422,5 миллиардов гривен.

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Экономическая правда