Tesla в прошлом году увеличила поставки электромобилей на 38% в год

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Компания Tesla отчиталась, что в 4 квартале 2023 года изготовила почти 495 тыс электромобилей, а в целом за год поставки электромобилей выросли на 38% - до 1,81 млн авто.

Об этом говорится в отчете Tesla.

При этом в 2023 году компания увеличила выпуск на 35% - до 1,85 млн авто.

Отмечается, что компания поставила 1,74 млн Model 3 и Model Y и почти 70 тыс других, более дорогих моделей.

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Компания добавила, что планирует обнародовать финансовые результаты за четвертый квартал 24 января после закрытия рынка. Тогда же топ-менеджмент Tesla проведет онлайн-трансляцию с ответами на вопросы.

Как отмечает Reuters, продажи электромобилей Tesla в Китае в декабре 2023 года выросли на 68,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Tesla в декабре продала почти 95 тысяч электромобилей.

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При этом поставки Model 3 и Model Y китайского производства выросли на 14,2% по сравнению с ноябрем.

Китайский конкурент BYD с линейкой электромобилей Dynasty и Ocean и гибридов в поставил 341 043 легковых автомобиля в декабре, что на 13% больше в месячном исчислении, и на 45% - в годовом.

"В то время как BYD продолжает стимулировать продажи с помощью различных скидок, американский гигант электромобилей приостановил корректировку цен на китайском рынке в декабре после пяти пересмотров цен в сторону повышения в ноябре", - добавляет агентство.

Напомним:

Сообщалось, что китайский автопроизводитель BYD готов обогнать Tesla и стать новым мировым лидером по продажам электромобилей.

Экономическая правда