Кабмин берется нарастить военное производство в шесть раз в течении 2024 года 

Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в 2024 году будут наращены в шесть раз.

Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 января.

По его словам, увеличение собственного военного производства станет ключевой задачей в текущем году.

"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. На текущий год установлена новая цель – рост в шесть раз", - заявил премьер.

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"Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных. Входим в новый 2024 год с новыми силами. Уверенные в собственных возможностях и солидарности союзников, готовы к новым вызовам и твердо верим в нашу победу", - подчеркнул Шмыгаль.

В этом контексте он отметил, что Украина неуклонно повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые.

"Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году. Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн – на закупку, производство и ремонт вооружения", - рассказал премьер-министр.

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По словам Шмыгаля, Украина в 2024 году снизит потребность во внешнем финансировании.