Maersk снова остановил транзит грузов по Красному морю из-за нападений хуситов

Компания по перевозке грузов Maersk приостановила судоходство через Красное море и Суэцкий канал "до дальнейшего уведомления", поскольку продолжает проверку безопасности после нападения на одно из ее судов из-за роста количества атак на транзитные суда.

Об этом сообщает CNN.

Датская судоходная компания сначала ввела 48-часовую паузу в транзите через Красное море, начиная с 31 декабря, после атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на Maersk Hangzhou.

Атака произошла всего через несколько дней после того, как Maersk возобновила плавание в этом районе после создания возглавляемой США международной военно-морской миссии для защиты коммерческого судоходства.

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"Расследование инцидента продолжается, и мы будем продолжать приостанавливать движение всех грузов через территорию, пока будем дальше оценивать постоянно меняющуюся ситуацию", - говорится в заявлении Maersk.

В некоторых случаях суда будут перенаправлены вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

Другие крупные судоходные компании, включая Hapag-Lloyd, Evergreen Line и MSC Mediterranean Shipping Company, также прекратили использование критически важного водного пути из-за нападений хуситов.

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Нарушение глобальных цепей поставок уже привело к росту расходов на транспортировку и удлинению времени доставки.

Напоминаем:

2 января, в первую сессию нового года, цены на нефть выросли на 1,5%, поскольку трейдеры обеспокоены потенциальными перебоями с поставками на Ближнем Востоке после столкновения в Красном море.

26 декабря сообщалось, что крупнейший в мире морской грузоперевозчик Maersk готовится возобновить движение судов по Красному морю, приостановленное из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов, благодаря началу многонациональной военно-морской операции для защиты судоходства.