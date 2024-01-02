Ціни на нафту стартували в новому році з підвищення

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​​Ціни на нафту зросли на 1,5% у першу сесію нового року, оскільки трейдери занепокоєні потенційними перебоями з постачаннями на Близькому Сході після зіткнення в Червоному морі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ціни на нафту марки Brent зросли на 1,20 дол, або на 1,5%, до 78,24 дол за барель, тоді як ціна на нафту West Texas Intermediate у США коштувала 72,66 дол за барель, що на 1 дол, або на 1,4%, більше.

"Опитування серед економістів і аналітиків передбачило, що цього року нафта Brent коштуватиме в середньому 82,56 дол за барель, що трохи вище, ніж середній показник у 82,17 дол за 2023 рік. Аналітики прогнозують, що слабке світове зростання обмежить попит, але очікують, що геополітична напруженість забезпечить підтримку", – йдеться в повідомленні.

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Також за словами аналітика CMC Markets у Шанхаї Леона Лі, ціна на нафту може змінитись через загострення ситуації в Червоному морі у вихідні й пік сезону попиту під час фестивалю весни в Китаї.

Лі додав, що прогнозований попит у святкові дні в Китаї також підвищує очікування відновлення цін у січні.

Додається, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може закрити ключові водні шляхи для транспортування нафти, такі як Червоне море й Ормузька протока у Перській затоці. Після морського бою іранський військовий корабель поплив у Червоне море.

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У неділю, 31 грудня 2023 року, вертольоти США відбили атаку підтримуваних Іраном бойовиків хуситів на контейнеровоз Maersk у Червоному морі, потопивши три кораблі хуситів і вбивши 10 бойовиків, підвищуючи ризики перетворення війни між Ізраїлем і Газою у більш широкий регіональний конфлікт.

Економічна правда.