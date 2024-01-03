Глобальный избыток нефти грозит снижением цен в 2024 году

Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в частности в США, может вырасти быстрее, чем мировой спрос, что приведет к снижению цен на нефть в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в ответ на эту тенденцию члены ОПЕК+ обещают еще больше сократить добычу, однако трейдеры скептически относятся к тому, что этих мер будет достаточно, чтобы полностью ликвидировать избыток.

Такая комбинация уже привела к первому годовому падению цен на нефть с 2020 года, перечеркнув надежды на рост цен вследствие восстановления после пандемии.

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Кроме того, ситуация осложняется тем, что спекулянты усилили свой контроль над рынком, подпитывая ценовые колебания, которые иногда не связаны с фундаментальными факторами.

Многие индикаторы свидетельствуют о слабости нефтяного рынка. Кривая фьючерсов на нефть Brent была в медвежьей структуре контанго большую часть декабря, что означает, что ближайшие баррели торговались дешевле, чем более поздние. Спекулянты также были очень пессимистичными в отношении нефти в 2023 году. Чистые длинные позиции некоммерческих игроков по основным нефтяным контрактам были самыми низкими за всю историю наблюдений.

Согласно индексам Bloomberg, доходность сырьевых хедж-фондов в прошлом году упала до самого низкого уровня с 2019 года, а цены на сырье снизились впервые за пять лет. В частности, одноименный хедж-фонд нефтетрейдера Пьера Андурана понес самые большие потери в истории.

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Добавляется, что согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства, рост мирового потребления должен замедлиться из-за ослабления экономической активности. По прогнозам агентства, в этом году спрос вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки.

Напомним:

В конце 2023 года цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года.