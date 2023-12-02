Rheinmetall планирует изготовить первые бронемашины в Украине в 2024 году 

Бронетранспортер Fuchs getty images

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует начать выпуск первых бронемашин Fuchs и Lynx в Украине уже в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, компания ожидает подписания соглашения с Украиной о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx до начала следующего года.

"После подписания контракта мы хотим закончить первый (Fuchs) в течение 6-7 месяцев, а первый Lynx - в течение 12-13 месяцев", - сказал Паппергер.

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Отмечается. что Украина в значительной степени полагается на финансовую и военную поддержку Запада, который вложил десятки миллиардов долларов в вооружение с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Кроме того, украинские чиновники надеются, что сотрудничество с западными производителями вооружений поможет возродить отечественную оборонную промышленность.

Напомним:

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В Украине зарегистрировано совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и АО "Украинская оборонная промышленность".