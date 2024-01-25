УЗ заявила о 5-летнем рекорде по строительству грузовых вагонов

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"Укрзализныця" в 2023 году построила на собственных мощностях 528 грузовых вагонов - это рекорд за последние 5 лет. В частности, было изготовлено 427 фитинговых платформ.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам компании, в прошлом году начали производство опытного образца зерновоза и серийное изготовление 50 думпкаров и 50 хоппер-дозаторов.

"Также "Укрзализныця" построила на собственных мощностях зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок по путям 1520 и 1435. Большинство комплектующих и материалов для него - отечественного производства.

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В 2023 году производство щебня выросло на 33% (до 2,7 млн тонн), шпал - на 6% (до 867 тыс. шт.). Еще одним пятилетним рекордом 2023 года стало производство железобетонных конструкций, которое выросло по сравнению с 2022 годом на 10,5% - до 6,937 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Также в 2023 году "Укрзалізниця" освоила в производстве 47 новых номенклатур. Изготовили 37 тыс единиц разнообразной продукции: балка хребтовая и балка боковая, упоры контейнерные, башмак тормозной, амортизаторы для поглощающего аппарата, каркасы дверей из алюминия, компрессоры, генераторы пассажирских вагонов. Экономия - около 120 млн грн, добавили в УЗ.

В планах компании на 2024 год, в частности, увеличение объемов капитального ремонта локомотивов на мощностях заводов УЗ на 15% и электропоездов - на 8%, увеличение производства щебня за счет заказов от сторонних заказчиков, освоение новых продуктов и технологий.

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Экономическая правда