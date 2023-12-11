"Укргидроэнерго" получило более 130 миллионов евро от ЕИБ на реабилитацию ГЭС

фото: укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" получило транш в 133 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию проекта "Реабилитация гидроэлектростанций".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укргидроэнерго" продолжает реализацию комплексного проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который начали в 2012 году.

Главной целью проекта является реконструкция 21 гидроагрегатов на станциях в бассейне р. Днепр, а именно: Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС, Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2.

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Ранее ЕИБ выделил 67 млн евро для финансирования действующего проекта, которые были полностью использованы в середине 2022 года.

"Всего было привлечено 200 млн евро кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии для реконструкции 21 гидроагрегата на станциях компании", - говорится в сообщении.

"Благодаря полученным средствам мы сможем закупить критически важное оборудование, чтобы быстро реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечивать оперативное восстановление функционирования как станций компании, так и объединенной энергосистемы Украины.

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Также компания имеет возможность и в дальнейшем реконструировать гидроагрегаты ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на Днепре, что в свою очередь будет повышать их эксплуатационную надежность и мощность", - заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Экономическая правда