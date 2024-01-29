Таможня начала пилот пост-таможенного контроля

Государственная таможенная служба начала пилотный проект пост-таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Рекомендательно-технический пилотный проект по осуществлению пост-таможенного контроля является одной из форм контроля, определенной Таможенным кодексом.

Пост-таможенный контроль заключается в проверке информации, указанной в таможенной декларации, и представленных документов. Основными направлениями его осуществления пост-таможенного являются:

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контроль за правильностью определения базы налогообложения;

контроль за правильностью классификации товаров согласно УКТВЭД;

контроль за определением страны происхождения товаров;

контроль за предоставлением льгот в налогообложении, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей;

контроль за достоверностью декларирования весовых, количественных и качественных показателей, технических и физико-химических характеристик товаров, влияющих на уровень налогообложения;

контроль за соблюдением определенных ТКУ требований таможенных режимов;

контроль за соблюдением субъектами ВЭД положений законодательства по вопросам нетарифного регулирования.

В Гостаможслужбе отметили, что пост-таможенный контроль не проводится в отношении всех таможенных оформлений.

Проведение пост-таможенного контроля конкретных таможенных оформлений осуществляется таможней оформления по результатам применения системы управления рисками.

Осуществление пост-таможенного контроля возможно только по таможенным декларациям, оформление которых завершено не позднее чем за 30 календарных дней до начала осуществления пост-таможенного контроля.

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При проведении такого контроля таможня, осуществившая таможенное оформление товара, может запросить документы, которые не подавались к таможенному оформлению, но содержат сведения, позволяющие проверить заявленные в таможенной декларации данные.

Напоминаем:

На пункте пропуска "Шегини-Медика" работники таможни обнаружили 3 526 герметичных упаковок кофе в зернах торговой марки "Gimoka", которые житель Львовщины назвал в декларации "личными вещами".