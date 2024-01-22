Житель Львівщини намагався перевезти 3,5 тонни кави в Україну, назвавши її "особистими речами"

На пункті пропуску "Шегині-Медика" працівники митниці виявили 3 526 герметичних упаковок кави в зернах торгової марки "Gimoka", які житель Львівщини назвав у декларації "особистими речами".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"У пункт пропуску "Шегині-Медика" із Республіки Польща прибув транспортний засіб "IVECO", яким керував 40-річний житель Львівської області. Під час проходження митного контролю громадянин вказав у декларації лише про наявність особистих речей", – йдеться в повідомленні.

Проте під час огляду авто працівники митниці виявили понад 3,5 тис герметичних упаковок кави в зернах торгової марки "Gimoka". Зазначається, що орієнтована вартість товару виробництва Італії становить понад мільйон гривень.

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Додається, що за відповідним фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ч.3 ст. 471 МКУ, який передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Нагадаємо:

Керівника Чернівецької митниці, який міг сприяти переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на понад 40 млн грн, звільнили. Ще двоє митників отримали підозри.

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Економічна правда.