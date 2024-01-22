Житель Львівщини намагався перевезти 3,5 тонни кави в Україну, назвавши її "особистими речами"
На пункті пропуску "Шегині-Медика" працівники митниці виявили 3 526 герметичних упаковок кави в зернах торгової марки "Gimoka", які житель Львівщини назвав у декларації "особистими речами".
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
"У пункт пропуску "Шегині-Медика" із Республіки Польща прибув транспортний засіб "IVECO", яким керував 40-річний житель Львівської області. Під час проходження митного контролю громадянин вказав у декларації лише про наявність особистих речей", – йдеться в повідомленні.
Проте під час огляду авто працівники митниці виявили понад 3,5 тис герметичних упаковок кави в зернах торгової марки "Gimoka". Зазначається, що орієнтована вартість товару виробництва Італії становить понад мільйон гривень.
Додається, що за відповідним фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ч.3 ст. 471 МКУ, який передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.
Нагадаємо:
Керівника Чернівецької митниці, який міг сприяти переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на понад 40 млн грн, звільнили. Ще двоє митників отримали підозри.
Економічна правда.