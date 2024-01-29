Фонд госимущества привлек от приватизации еще 140 миллионов

Фонд государственного имущества на прошлой неделе, с 22 по 26 января, привлек почти 140 миллионов гривен от проведения 14 приватизационных аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

За право собственности на объекты соревновались 95 участников.

Самым дорогим лотом был единый имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК". Финальная стоимость лота составляет 106,2 млн гривен, к этой победной ставке нужно добавить НДС в размере 21,2 млн грн и выплату текущей задолженности - 12,2 млн гривен.

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На втором месте следующим по размеру финальной стоимости стал паркетный цех в Ровенской области. За право собственности на актив соревновались 17 участников. Стартовая цена выросла с 1 128 273 гривен до 11 223 333 гривен, то есть почти в 10 раз.

Напоминаем:

За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллионов гривен в госбюджет.

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