"Нафтогаз" возобновил работу всех онлайн-сервисов после кибератаки на датацентр "Парковый"
Понедельник, 29 января 2024, 10:55 -
НАК "Нафтогаз Украины" возобновил работу всех онлайн-сервисов, веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и Газосетей восстановлена. Веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза" и ряда других госкомпаний стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".
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Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании.
Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".
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