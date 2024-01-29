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"Нафтогаз" возобновил работу всех онлайн-сервисов после кибератаки на датацентр "Парковый"

Понедельник, 29 января 2024, 10:55 - Игорь Пилипив

НАК "Нафтогаз Украины" возобновил работу всех онлайн-сервисов, веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и Газосетей восстановлена. Веб-сайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза" и ряда других госкомпаний стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".

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Напомним: 

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании.

Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".

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Нафтогаз кибератака
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