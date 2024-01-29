Нефть дорожает на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке

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Цены на нефть эталонных марок растут на фоне новостей о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что мартовские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по 83,97 долл за баррель, что 0,42 долл выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена на эти контракты 26 января повысилась на 1,12 долл до 83,55 долл за баррель.

Также котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли на 0,36 долл и составили 78,37 долл за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 0,65 долл - до 78,01 долл за баррель.

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По итогам прошлой недели, цена на Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

По словам аналитика SIA Wealth Management Колина Чешинского, цены на нефть на прошлой неделе получили поддержку со стороны данных, которые указали на падение запасов и добычи нефти в США. Также дополнительным позитивным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.

"Тем временем военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что военизированные формирования, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эту атаку", - говорится в сообщении.

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Теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors в интервью MarketWatch.

Напомним:

Атака на танкер компании "Trafigura", перевозивший российскую нефть 26 января поставила под сомнение безопасность большинства легальных перевозок в Красном море. Цена нефти уже выросла на 2 доллара.