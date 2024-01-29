Курс валют на 29 января: гривня продолжает ослабевать

29 января официальный курс гривни снова потерял позиции против доллара и евро, также гривна ослабла в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,56 - 38,31 грн против котировок в 36,41 - 38,29 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,59 - 41,84 грн против курса 41,65 - 41,98 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,7811 грн, евро - 41,0567 грн (26 января доллар - 37,5825 грн, евро - 40,9161 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,7 - 38,33 грн (курс на 26 января - 37,6 - 38,25 грн);

Евро - 41,0 - 41,88 грн (курс на 26 января - 40,95 - 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,5 - 38,1 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,2 грн;

Укрэксимбанк - 37,55 - 38,25 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,16 грн за доллар, в Ощаде - 38,32 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,15 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.