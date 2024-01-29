Китай одобрил более 40 моделей ИИ для общего использования за последние шесть месяцев

getty images

Китай утвердил более 40 моделей искусственного интеллекта (ИИ) для общего использования в течение первых шести месяцев с момента запуска соответствующей программы, стремясь догнать США в этой сфере.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за последнюю неделю китайские регулирующие органы одобрили в общей сложности 14 крупных языковых моделей (LLM) для общего использования. В целом это уже четвертая партия одобрений, предоставленных Китаем, учитывая Xiaomi Corp, 4Paradigm и 01.AI.

В августе 2023 года власти Китая начали требовать от технологических компаний получить одобрение от регуляторов для открытия своих LLM для общественности. Соответствующий подход подчеркивает намерения Пекина как к развитию технологии ИИ, так и к контролю над ней.

Реклама:

После первого одобрения в августе китайские регулирующие органы предоставили еще две партии одобрений в ноябре и декабре. Хотя правительство не обнародовало точный список одобренных компаний, одно из государственных китайских СМИ сообщило, что было одобрено более 40 моделей ИИ.

"Китайские компании спешат разрабатывать продукты ИИ с тех пор, как чат-бот OpenAI ChatGPT захватил мир в 2022 году. В то время в Китае было 130 магистерских программ, что составляло 40% от общего количества во всем мире и немного уступало 50% Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Напомним:

Реклама:

Генеральный директор Alphabet, которая является материнской компанией Google, Сундар Пичаи ожидает, что Китай будет "в авангарде" искусственного интеллекта, и сказал, что для США важно сотрудничать с Пекином.