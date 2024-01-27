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Прошла первая встреча Совета по вопросам поддержки предпринимательства

Суббота, 27 января 2024, 16:44 - Экономическая правда
 
Андрій Єрмак

Прошла первая встреча с председателем ОПУ Андреем Ермаком, в рамках Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

Об этом сообщает пресс-служба главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В Совет вошли: Олег Гороховский, Константин Ефименко, Тарас Кицмей, Вячеслав Климов, Александр Конотопский, Артем Бородатюк, Дмитрий Олейник.

Как отмечается, на первой встрече обсудили вопросы дальнейшей организации работы, а также инициативу Владимира Зеленского - made in ukraine.

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Как отметил CEO монобанка Олег Гороховский, работу начнут со следующей недели.

Напомним:

26 января Президент Владимир Зеленский анонсировал основание нового механизма коммуникации с предпринимателями - Всеукраинской экономической платформы.

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