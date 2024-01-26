Из-за санкций 10 миллионов баррелей российской нефти застряли возле Южной Кореи - СМИ

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Из-за санкций США более дюжины танкеров, загруженных 10 млн баррелей российской нефти сорта "Сокол", которую не могут продать, стоят уже несколько недель у побережья Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные двух трейдеров и данных судоходства.

Отмечается, что объемы, равные 1,3 млн метрических тонн, соответствуют более чем месячной добыче проекта "Сахалин-1", некогда главного предприятия американской компании Exxon Mobil, которое ушло из РФ в начале большой войны.

Трудности с продажей сорта "Сокол" является одной из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась Москва после введения Западом санкций, и одним из самых серьезных перебоев в экспорте российской нефти за два года.

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Издание добавляет, что "Сахалин-1" был одной из первых постсоветских сделок в России, заключенных в рамках соглашения о разделе продукции. Когда Exxon Mobil ушел в 2022 году, производство упало почти до нуля и с тех пор полностью не восстановилось.

По данным LSEG, Kpler и трейдеров, по состоянию на пятницу 14 судов с "Соколом" застряли в южнокорейском порту Йосу, в том числе 11 судов типа "Афрамакс" и три очень больших танкера сырой нефти.

Как сообщается, поставки нефти "Сокол" в индийскую нефтяную корпорацию (IOC) были задержаны из-за проблем с оплатой, что заставило крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

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Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что сейчас компания не ожидает получения каких-либо партий российской нефти в ближайшее время из-за разногласий о том, какая валюта будет использоваться для оплаты.

Остальная нефть "Сокол", загруженная с ноября по январь, хранится на меньших судах типа "Афрамакс" (500-800 тыс. баррелей) - Крымск, НС Командор, остров Сахалин, Литейный проспект, НС Век, НС Лев, НС Антарктик, Ягуар, Восточный. Проспект, Павел Черныш и Виктор Титов.

Напомним:

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти.