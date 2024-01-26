"Шахтер" купил еще одного бразильца – сумма трансфера может достичь €16 миллионов

Футбольный клуб "Шахтер" самого богатого украинца Рината Ахметова объявил о втором трансфере этого зимнего межсезонья - клуб приобрел у бразильского "Васку да Гама" 20-летнего центрального полузащитника Марлона Гомеса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб и футболист заключили соглашение, рассчитанное до конца 2028 года.

Марлон является воспитанником академии "Васко да Гама" и провел 45 матчей за первую команду клуба. Отмечался на взрослом уровне двумя голами и тремя результативными передачами.

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По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера - 12 миллионов евро.

фото: фк шахтер

А по данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер Марлона Гомеса стоил "горнякам" фиксированные 12 миллионов евро, еще 4 миллиона евро прописаны в соглашении между клубами как потенциальные бонусы.

Напомним:

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На прошлой неделе "Шахтер" объявил о приобретении у бразильского "Палмейраса" 21-летнего вингера Кевина за 15 млн евро (12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами).

Таким образом, на два своих зимних трансфера - Марлона Гомеса и Кевина - "Шахтер" потратил 24 млн евро (+7 млн евро бонусами).

В январе 2023 года донецкий "Шахтер" продал полузащитника клуба и сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

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Экономическая правда