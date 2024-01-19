"Шахтер" купил бразильца Кевина за €15 миллионов – это самый дорогой трансфер с начала большой войны

фото: фк шахтер

Футбольный клуб "Шахтер" самого богатого украинца Рината Ахметова объявил о приобретении у бразильского "Палмейраса" 21-летнего вингера Кевина за 15 млн евро (12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение клуба с игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас", за основную команду на его счету 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.

Вместе с "Палмейрасом" вингер выиграл чемпионат Бразилии-2023.

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По словам гендиректора ФК "Шахтер" Сергея Палкина, сумма трансфера - 15 миллионов евро (12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами).

"Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами", - сказал Палкин.

Он объяснил, что клуб договорился платить за Кевина частями в течение 2 лет. "Это нормальная практика для футбольного бизнеса, мы покупаем игроков и продаем по такому принципу", - добавил гендиректор "Шахтера".

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фото: фк шахтер

По данным ресурса Тransfermarkt, переход Кевина - самый дорогой входной трансфер Украинской премьер-лиги с начала полномасштабной войны.

По оценкам издания Fotcalc, "Шахтер" получил за выступление в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023/2024 почти 47 млн евро. "Горняки" заняли третье место в своей группе и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Напомним:

В январе 2023 года полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подписал контракт с лондонским "Челси" за рекордную для Украины сумму – 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

Также сообщалось, что "Шахтер" рассматривает возможности для выхода на спортивный рынок Саудовской Аравии, в поисках возможности улучшить финансовые показатели.

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Футбольный мир провел рекордное трансферное лето. А как покупает игроков украинская Премьер-лига во время войны?

Экономическая правда