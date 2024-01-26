В Измаиле директор коммунального предприятия разворовал 8 миллионов, предоставленных Румынией

Сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области разоблачили хищение более 8 миллионов гривен грантовых средств, предоставленных Румынией на управленческие услуги.

Об этом сообщает пресс-служба ДСР Нацполиции.

"Средства были выделены Украине Румынией на управленческие услуги и должны были предоставляться в рамках совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройства резервного трубопровода в городе Измаил", - отмечают правоохранители.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ, им грозит до восьми лет заключения.

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В октябре 2023 года следователи сообщили о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Измаильского городского совета - менеджеру проекта.

Чиновник разработал и в течение четырех лет реализовал преступный план по завладению грантовыми средствами. Для этого использовал коммерческую структуру, которую сам и основал 10 лет назад, а затем передал на правах собственности другому подконтрольному ему лицу.

Именно эта структура должна была предоставлять управленческие услуги в ходе реализации международной программы - координацию проекта, составление отчетов о ходе выполненных работ, разработку плана мониторинга проекта и его реализации, разработку плана по управлению рисками.

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С 2019 года, подконтрольные фигуранту лица составляли ложные акты о якобы оказанных услугах по управлению государственным проектом, а сам фигурант, как официальный менеджер проекта от местной власти, утверждал фиктивные документы. По такой схеме на счета компании было перечислено более 8 млн грн.

В ходе дальнейшего расследования полицейские получили доказательства причастности к данному преступлению еще двух директоров предприятия, которым также сообщили о подозрении.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составляют более 716 млн грн.