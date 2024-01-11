НАБУ та САП викрили схему розкрадання державної електроенергії компанією, пов’язаною з Коломойським

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозру отримали особа, яка організувала оборудку, колишній посадовець "Укренерго", голова правління банку та директор приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

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"Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", - підкреслили правоохоронці.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку" (олігарха Ігоря Коломойського).

Натомість "Укренерго" гроші за поставлену електроенергію так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

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На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт.

Також у порядку міжнародного співробітництва заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.

При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Також з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які регулятор підтримав.

НАБУ

Економічна правда