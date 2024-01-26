Компания Hyundai продала завод в России
Российская компания "Арт-Финанс" завершила сделку по покупке всех российских активов южнокорейского производителя Hyundai.
Об этом сообщила пресс-служба AGR Automotive Group, пишет "Коммерсант".
В сделку в том числе вошло петербургское предприятие ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".
Компания "Арт-Финанс" во главе с бывшим президентом дилерского холдинга "Авилон" была зарегистрирована в Москве в феврале 2023 года. В мае того же года компания выкупила российские активы Volkswagen, в том числе предприятие в Калуге.
О покупке "Арт-Финансом" российского завода Hyundai стало известно в конце 2023 года. Сделку согласовал совет директоров Volkswagen. Петербургский завод Hyundai возобновил работу после двух лет простоя 9 января текущего года. На предприятии работают 800 человек.
Напомним:
В декабре корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company утвердил план продажи своего российского завода, на котором до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания производила 200 тыс автомобилей в год.