Компания Hyundai продала завод в России

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Российская компания "Арт-Финанс" завершила сделку по покупке всех российских активов южнокорейского производителя Hyundai.

Об этом сообщила пресс-служба AGR Automotive Group, пишет "Коммерсант".

В сделку в том числе вошло петербургское предприятие ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Компания "Арт-Финанс" во главе с бывшим президентом дилерского холдинга "Авилон" была зарегистрирована в Москве в феврале 2023 года. В мае того же года компания выкупила российские активы Volkswagen, в том числе предприятие в Калуге.

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О покупке "Арт-Финансом" российского завода Hyundai стало известно в конце 2023 года. Сделку согласовал совет директоров Volkswagen. Петербургский завод Hyundai возобновил работу после двух лет простоя 9 января текущего года. На предприятии работают 800 человек.

Напомним:

В декабре корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company утвердил план продажи своего российского завода, на котором до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания производила 200 тыс автомобилей в год.

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