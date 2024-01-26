В Украине запустили новую мощную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки

"Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведывательную скважину на 250 тыс кубометров газа в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как уточнили в компании, это уже 10 скважина на этом месторождении, которая показывает высокий результат.

Отмечается, что специалисты продолжают изучать возможности месторождения и, применяя новые технологии и инженерные решения, компания наращивает добычу.

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"По этому месторождению мы имеем хорошие данные 3D-сейсмических исследований, которые позволяют определять оптимальные точки для бурения. 10 разведочных скважин дополнили картину геологической информации, и уже в этом году мы планируем начать эксплуатационное бурение", – прокомментировал исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Скважина имеет проектную глубину 3 950 метров, бурение проведено специалистами БУ "Укрбургаз".

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Напомним:

В декабре 2023 года входящая в Группу "Нафтогаз" "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.