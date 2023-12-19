"Укргаздобыча" запустила две новые скважины: дают 200 тысяч кубов газа в сутки

фото: нафтогаз

"Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Нафтогаз".

Обе скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурили боковой ствол, вторая - введена в эксплуатацию после бурения.

"Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений.

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Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и дальнейшего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительных более 100 тыс куб. м голубого топлива для страны", - заявил врио гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс куб. м газа.

Бурение обеих скважин выполнил филиал БУ "Укрбургаз", говорится в сообщении.

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Отмечается также, что за последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, сейчас бурятся и испытываются еще несколько. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м, добавили в компании.

Напоминаем:

Ранее "Укргаздобыча" объявила о запуске еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс кубометров газа в сутки – 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях в возрасте 45-55 лет, еще одна - полностью новая.

Экономическая правда