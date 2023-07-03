В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода
В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка.
Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км. Реализация проекта обеспечит водой не менее миллиона человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.
"Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу - завершить работы как можно быстрее", - заявил министр.
Он напомнил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.
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Экономическая правда