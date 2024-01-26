Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ

Один из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине компания "ТЕДИС Украина" отрицает наличие доказательств правонарушений относительно своей хозяйственной деятельности.

Об этом говорится в заявлении, распространенном после сообщения Бюро экономической безопасности о направлении в суд дела известного дистрибьютора сигарет.

"ТЕДИС Украина" является одним из крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли, и уже более года страдает от уголовных преследований со стороны правоохранительной системы", - говорится в заявлении.

"Обвинения являются безосновательными, а следственные действия со стороны правоохранительных органов не предоставили доказательств правонарушения относительно хозяйственной деятельности компании. В течение рассмотрения дела, ни один орган налогового контроля не фиксировал нарушений требований налогового законодательства в отношении компании "ТЕДИС Украина" в обстоятельствах, указанных в обвинительном акте", - добавили в компании.

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Как утверждают в "ТЕДИС Украина", в рамках дела компания заказала ряд собственных экспертиз в государственных и частных экспертных учреждениях, которые полностью опровергают предположения стороны обвинения о совершении или причастности к совершению каких-либо уголовных нарушений в сфере налогообложения или нелегального получения дохода ООО "ТЕДИС Украина".

"Аналитические продукты и выводы аналитических исследований, которые не содержат категорических выводов о нарушении требований налогового законодательства и которые детективы и прокуроры получили вопреки требованиям действующего законодательства, не являются решением налогового органа, а потому, они не подтверждают и не могут подтверждать возможный факт нарушения налогового законодательства ООО "ТЕДИС Украина", в частности его должностными лицами, при осуществлении хозяйственной деятельности", - отмечает сторона защиты компании.

В настоящее время компанией начата подготовка встречных жалоб относительно предоставленных вещественных доказательств, аналитических выводов и экспертиз.

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"Компания будет добиваться привлечения свидетелей по делу и обнародования всех фактов неправомерного обращения со стороны представителей правоохранительных органов, для полного признания невиновности и снятия всех обвинений", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

25 января Бюро экономической безопасности распространило сообщение о направлении в суд обвинительного акта в отношении известного дистрибьютора сигарет, в котором содержатся обвинения в 300 млн грн не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд грн.