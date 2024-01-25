БЭБ направило в суд дело известного дистрибьютора сигарет, контролируемого Борисом Кауфманом

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении известного дистрибьютора сигарет, в котором содержатся обвинения в 300 млн грн не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

В обвинительном акте фигурируют генеральный директор, его заместитель и главный бухгалтер предприятия.

По информации ЭП, речь идет о предприятии, акционером которого является украинский бизнесмен Борис Кауфман (сейчас проходит фигурантом дела о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса"). Реклама:

Следствием установлено, что должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности.

Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не осуществлялась. Реализация происходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли.

В свою очередь эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров - мясной продукции и топлива.

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В дальнейшем средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями.

Такие действия привели к неуплате налогов и легализации средств полученных преступным путем в особо крупных размерах - бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков.

Генеральному директору общества, его заместителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напоминаем:

7 сентября 2023 года ВАКС избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману, который является одним из подозреваемых по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

В ноябре 2023 года Апелляционная палата ВАКС увеличила со 155 до 180 млн грн размер залога, определенный Кауфману в рамках дела о незаконном завладении аэропорта "Одесса" и присвоении 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

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