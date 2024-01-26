PayPal запускает функции на основе ИИ и оплату "в один клик"
Технологическая компания PayPal запускает продукты на основе искусственного интеллекта, а также функцию оплаты в один клик.
Об этом заявила компания, передает Reuters.
Агентство отмечает, что это первое крупное объявление под руководством исполнительного директора Алекса Крисса, который присоединился к PayPal в сентябре, и новые продукты являются еще одним примером того, как компании пытаются привлечь энтузиазм инвесторов в отношении ИИ, который помог в этом месяце поднять фондовые рынки США до рекордных значений.
Инвесторы надеются, что Крисс, который ранее был старшим руководителем в программной компании Intuit, открывает новый вклад, чтобы возродить акции PayPal, которые упали более чем на 22% с января 2023 года из-за маржи, которая не впечатлила инвесторов.
Сам Крисс назвал 2024 год "переходным годом" для PayPal и пообещал увеличить доходы за пределы объема транзакций.
"Данные, которыми мы владеем, и наша способность фактически видеть, что люди покупают, и знать, на что торговцы пытаются ориентироваться, я считаю, что искусственный интеллект - это огромная возможность для нас", - сказал он в интервью Reuters.
PayPal сообщила, что в этом году запустит платформу, которая использует ИИ, чтобы позволить продавцам охватывать новых клиентов на основе их предыдущей истории покупок, используя данные о транзакциях продавцов на сумму примерно полтриллиона долларов, которые она обработала по всему миру.
Продавцы также смогут использовать отдельный инструмент на основе ИИ под названием "умные квитанции", чтобы рекомендовать персонализированные товары покупателям в своих электронных квитанциях вместе с вознаграждением за кэшбек.
PayPal представляет функцию оплаты "в один клик" под названием Fastlane, которая во время раннего тестирования ускорила скорость оплаты почти на 40%, а также новые функции для бизнес-профилей Venmo, сообщила компания.
Напоминаем:
В прошлом году технологическая компания PayPal объявила о сокращении около 2 тысяч рабочих мест, или 7% своих работников в мире, на волне массовых сокращений рабочей силы техкомпаниями.