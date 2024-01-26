PayPal запускает функции на основе ИИ и оплату "в один клик"

Технологическая компания PayPal запускает продукты на основе искусственного интеллекта, а также функцию оплаты в один клик.

Об этом заявила компания, передает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое крупное объявление под руководством исполнительного директора Алекса Крисса, который присоединился к PayPal в сентябре, и новые продукты являются еще одним примером того, как компании пытаются привлечь энтузиазм инвесторов в отношении ИИ, который помог в этом месяце поднять фондовые рынки США до рекордных значений.

Инвесторы надеются, что Крисс, который ранее был старшим руководителем в программной компании Intuit, открывает новый вклад, чтобы возродить акции PayPal, которые упали более чем на 22% с января 2023 года из-за маржи, которая не впечатлила инвесторов.

Реклама:

Сам Крисс назвал 2024 год "переходным годом" для PayPal и пообещал увеличить доходы за пределы объема транзакций.

"Данные, которыми мы владеем, и наша способность фактически видеть, что люди покупают, и знать, на что торговцы пытаются ориентироваться, я считаю, что искусственный интеллект - это огромная возможность для нас", - сказал он в интервью Reuters.

PayPal сообщила, что в этом году запустит платформу, которая использует ИИ, чтобы позволить продавцам охватывать новых клиентов на основе их предыдущей истории покупок, используя данные о транзакциях продавцов на сумму примерно полтриллиона долларов, которые она обработала по всему миру.

Реклама:

Продавцы также смогут использовать отдельный инструмент на основе ИИ под названием "умные квитанции", чтобы рекомендовать персонализированные товары покупателям в своих электронных квитанциях вместе с вознаграждением за кэшбек.

PayPal представляет функцию оплаты "в один клик" под названием Fastlane, которая во время раннего тестирования ускорила скорость оплаты почти на 40%, а также новые функции для бизнес-профилей Venmo, сообщила компания.

Напоминаем:

В прошлом году технологическая компания PayPal объявила о сокращении около 2 тысяч рабочих мест, или 7% своих работников в мире, на волне массовых сокращений рабочей силы техкомпаниями.