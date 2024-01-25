В Украине планируют провести инвентаризацию недостроев и долгостроев и выяснить масштабы проблемы

У государства нет актуальных данных относительно того, каким фондом недостроенного жилья оно оперирует и точного количества граждан, которые проинвестировали в незавершенное строительство.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

По ее словам, принято решение возобновить процесс инвентаризации недостроев и долгостроев, приостановленный из-за российского вторжения. В частности, проведение соответствующей инвентаризации планируется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

После этого станут понятны масштабы проблемы и можно будет начать поиск оптимальных путей ее решения.

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"Проблема недостроев и долгостроев для Украины, к сожалению, не нова. Только на примере столицы имеем кучу показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, которые до сих пор не получили ключей от своего дома", - отметила Шуляк.

По словам депутата, нужно искать возможные пути решения этих вызовов по всей стране, а также укреплять законодательство в строительной сфере, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

После выяснения масштаба проблемы, по словам Шуляк, для наработки соответствующих решений будут проведены публичные консультации с привлечением экспертной среды.

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Опыт их проведения уже стал показательным при совершенствовании программы государственной компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате российского вторжения "еВідновлення", когда во время общественных обсуждений удалось выявить моменты, которые нуждаются в усовершенствовании, и совместно найти решение, как их улучшить.

Для успешного решения вопроса с долгостроями и недостроями также важна готовность местной власти приобщаться к поиску оптимальных путей решения каждого конкретного кейса, убеждена Шуляк.

Напоминаем:

Дефицит профессиональных кадров на стройплощадках Украины составляет до 50% как технических, так и рабочих специальностей.