Дефицит профессиональных кадров на стройплощадках в Украине - до 50%: опрос девелоперов

Дефицит профессиональных кадров на стройплощадках Украины составляет до 50% как технических, так и рабочих специальностей, в то же время размер заработных плат показывает позитивную динамику.

Это следует из опроса девелоперов, проведенного агентством "Интерфакс-Украина".

"Потребность в людях на стройплощадках только увеличивается, поскольку строительный рынок постепенно восстанавливается, работы продолжаются, объемы строительства наращиваются. Но война продолжается, как и мобилизация в ряды ВСУ, так что это, безусловно, отражается и на рынке труда. В целом можно констатировать: уровень занятых на строительстве рабочих составляет около 40% от довоенного времени", – рассказал директор по маркетингу City One Development Дмитрий Новиков.

По его словам, среди наиболее востребованных специальностей - сварщики, машинисты башенных кранов и специализированной стройтехники, альпинисты монтажников-высотников. Кроме того, ощущается дефицит рядовых строителей и разнорабочих, отметил Новиков.

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Как сообщила исполнительный директор группы "Ковальская" Ольга Пилипенко, более 70% открытых вакансий группы относятся к рабочим специальностям, больше всего – бетонщиков, арматурщиков, электриков.

"Сегодня количество рабочих составляет уже около 50%. С учетом общего падения спроса этот объем рабочей силы находится в хрупком балансе, который может быть нарушен при увеличении объемов строительства", – пояснила она.

Нехватку рабочей силы на стройплощадках компании "Интергал-Буд" ощутили осенью вновь после начала полномасштабной войны, сообщила ее коммерческий директор Анна Лаевская.

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"В начале полномасштабной войны мы ощутили нехватку рабочих на стройплощадках, однако ситуацию удалось урегулировать достаточно быстро. И до мая 2023 года дефицита рабочей силы практически не наблюдалось. Но в последние несколько месяцев мы констатируем нехватку строителей. Наблюдаем дефицит всех специалистов", – рассказала эксперт.

По ее словам, объемы строительства компании позволяют нарастить штат работников на треть, однако из-за дефицита кадров приходится реструктуризировать бригады.

По данным группы компаний Greenville, ситуация с кадрами несколько выравнялась по сравнению с прошлым годом, однако группа также ощутила дефицит рабочей силы и занялась переукомплектованием строительных бригад.

"Сейчас дефицит составляет 40% – все это специалисты высокой квалификации. Среди дефицитных специальностей на рынке – электрики, крановщики, монолитники, разнорабочие, фасадники", – сообщила руководитель проектов группы компаний Greenville Наталья Дубик.

В то же время компании Alliance Novobud удалось увеличить штат на строительных площадках за счет расширения видов работ, выполняемых за счет собственных трудовых ресурсов. Кроме того, в компании отметили рост женского спроса на строительные вакансии.

"Строительство – в основном мужская сфера, но на фоне сложной ситуации с поиском работников и общей экономической ситуацией в стране есть некоторый рост заинтересованности в работе на стройплощадках со стороны женщин. Чаще всего это профессии маляра, связанные с отделкой помещений", – рассказала директор по управлению персоналом Alliance Novobud Александра Качан.

Опрошенные девелоперы отметили позитивную динамику изменения зарплат строителей. Так, в "Интергал-Буд" и группе компаний Greenville рост зарплат в октябре 2023 года оценили в 15-20% по сравнению с весной, в группе "Ковальськая" – до 25%. В целом застройщики ожидают дальнейшего роста зарплат в следующем году при условии стабильной экономической ситуации.

В то же время в компании City One Development ожидают усугубления дефицита кадров в строительной сфере после окончания войны.

"Даже после того, как специалисты, которые сейчас проходят службу в армии, вернутся к работе, это все равно не сможет покрыть тот дефицит кадров и компенсировать спрос на профессиональных специалистов строительной отрасли", – считает Новиков.

Аналогичное мнение высказал сооснователь и руководящий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский. По его словам, стимулирование украинцев получать техническое образование должно стать приоритетом государственной политики.

"Углубление дефицита в отдельных высококвалифицированных профессиях происходит, в том числе, из-за малого спроса на техническое образование со стороны молодежи. Сегодня остро ощущается нехватка монолитчиков, крановщиков, маляров, электриков", – сообщил эксперт.

По его словам, роощрение украинцев овладевать строительными специальностями должно стать одной из приоритетных задач как на государственном уровне, так и для частного бизнеса. Система профессионального образования должна претерпеть коренные изменения.

"Не лишним будет приобщить к этому и частных игроков, которые готовы создать что-то вроде корпоративных учреждений подготовки и способствовать овладению разными профессиями теми, кто согласится", - добавил эксперт.