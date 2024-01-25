Нацбанк улучшил оценку роста ВВП в 2023 году, но ухудшил прогноз на следующий год

Национальный банк улучшил оценку роста реального ВВП в 2023 году с 4,9% в октябрьском макропрогнозе до 5,7%, сохранил ожидания роста в 2024 году на уровне 3,6% и ухудшил прогноз на 2025 год - на 0,2 п.п. до 5,8%.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

"В IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год - до 5,7%", - пояснил Пышный.

Глава регулятора отметил среди других положительных факторов высокую адаптивность бизнеса и населения к условиям войны, а также мягкую фискальную политику, которая поддерживалась благодаря значительным объемам международного финансирования.

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В связи с меньшей, чем ожидалось, инфляцией, оценку номинального ВВП Украины за 2023 год снизили до 6,51 трлн грн с 6,625 трлн грн, за 2024 г. - до 7,58 трлн грн с 7,73 трлн грн и за 2025 г. - до 8,71 трлн грн с 8,9 трлн грн.

Пышный добавил, что в 2023 году экономика Украины вернулась к росту, и продолжит восстанавливаться в последующие годы.

"В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6% прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Однако темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны", - проинформировал глава центробанка.

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По прогнозам регулятора, в 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 4-6% в год благодаря снижению рисков безопасности, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, а также внедрению евроинтеграционных реформ.

Напоминаем:

Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%.