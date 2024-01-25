Нацбанк покращив очікування щодо інфляції на 2024 рік

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 9,8% до 8,6%.

Про це повідомили під час брифінгу з питань монетарної політики.

"Інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат", - повідомили у Нацбанку.

Попри це, там очікують, що інфляція залишатиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%.

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"У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році – до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі. Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси. Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ", - додали в НБУ.

Нагадуємо:

Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

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