НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы хищения электричества "Укрэнерго"
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск трех участников схемы завладения электричеством НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Правоохранители разыскивают организатора схемы, бывшего директора департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и председателя правления коммерческого банка - Михаила Кипермана, Дмитрия Кондрашова и Юлию Фролову.
Накануне ВАКС принял решение об избрании меры пресечения для организатора схемы - Михаила Кипермана - в виде содержания под стражей.
Киперман является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, который сейчас находится в СИЗО по делу о хищении средств "Приватбанка".
Напоминаем:
11 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составляют более 716 млн грн.