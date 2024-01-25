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НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы хищения электричества "Укрэнерго"

Четверг, 25 января 2024, 13:07 - Анастасия Жарикова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск трех участников схемы завладения электричеством НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Правоохранители разыскивают организатора схемы, бывшего директора департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и председателя правления коммерческого банка - Михаила Кипермана, Дмитрия Кондрашова и Юлию Фролову.

Накануне ВАКС принял решение об избрании меры пресечения для организатора схемы - Михаила Кипермана - в виде содержания под стражей. 

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Киперман является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, который сейчас находится в СИЗО по делу о хищении средств "Приватбанка".

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11 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составляют более 716 млн грн.

НАБУ Укрэнерго электроэнергия
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