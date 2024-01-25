Курс валют на 25 января: гривна дешевеет второй день подряд

25 января официальный курс гривни к доллару и евро и наличный курс в банках ослабли, на "черном рынке" котировки стабильны к значениям предыдущего дня.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,64 - 38,26 грн против котировок в 37,33 - 38,24 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,57 - 41,89 грн против курса 41,6 - 41,90 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 37,5252 грн, евро - 40,8837 грн (накануне доллар - 37,4544 грн, евро - 40,6905 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,6 - 38,2 грн (курс на 24 января - 37,5 - 38,15 грн);

Евро - 41,0 - 41,75 грн (курс на 24 января - 40,88 - 41,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 37,5 - 38,1 грн;

Ощадбанк - 37,55 - 38,1 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.