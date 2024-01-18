Україна потребує більшої підтримки Заходу, щоб не вмикати "друкарський верстат" – ЄБРР

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Україна потребує фінансової, а також військової підтримки для того, щоб запобігти тому, щоб уряд у Києві не вдавався до "друку грошей", аби утримати економіку на плаву.

Про це під час інтерв'ю в ході Всесвітнього економічного форумі в Давосі заявила головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Беата Яворчик, пише The Guardian.

За її словами, економічна ситуація в Україні є складною, незважаючи на те, що минулого року зростання економіки становило трохи менше 5%.

"Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надходитимуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до "друкарського верстата". Український уряд зробив дуже хорошу роботу в забезпеченні макроекономічної стабільності, але ми не хочемо мати неспроможну державу.

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Ми повинні підтримати Україну не лише у військовому плані, але й через бюджетну підтримку", - підкреслила Яворчик.

За її словами, ЄБРР планує інвестувати в Україну від 7,5 до 15 млрд євро протягом наступних п'яти років, зосередившись на підтримці приватного сектору.

Вона зазначила, що існує "значний ризик", враховуючи ймовірність продовження війни, що економіка може бути підірвана.

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Економічна правда