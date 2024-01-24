Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов
Комитет Сената США 24 января одобрил законопроект, который поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что 20 членов комитета поддержали "Акт по восстановлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".
Издание объясняет, что в случаи если он законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом Джо Байденом, это откроет путь к первому в истории захвата Вашингтоном активов центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.
Кроме того, сенатор Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам от Демократической партии, выразил оптимизм относительно поддержки законопроекта отметив, что он имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации Байдена.
Добавляется, что единственный голос "против" на комитете был подан сенатором-республиканцем Рэндом Полом.
Также комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с подавляющей двухпартийной поддержкой. Кардин сказал, что он ожидает, что Сенат, в котором большинство составляют демократы, и Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, смогут решить разногласия между двумя законопроектами.
Добавляется, что ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долл активов российского центрального банка в 2022 году. Однако лишь около 5-6 млрд долл находятся в США, а большая часть - в Европе, и большинство из них - в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг "Евроклир" (Euroclear).
Напомним:
Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.