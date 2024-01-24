Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов

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Комитет Сената США 24 января одобрил законопроект, который поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 20 членов комитета поддержали "Акт по восстановлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

Издание объясняет, что в случаи если он законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом Джо Байденом, это откроет путь к первому в истории захвата Вашингтоном активов центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

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Кроме того, сенатор Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам от Демократической партии, выразил оптимизм относительно поддержки законопроекта отметив, что он имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации Байдена.

Добавляется, что единственный голос "против" на комитете был подан сенатором-республиканцем Рэндом Полом.

Также комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с подавляющей двухпартийной поддержкой. Кардин сказал, что он ожидает, что Сенат, в котором большинство составляют демократы, и Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, смогут решить разногласия между двумя законопроектами.

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Добавляется, что ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долл активов российского центрального банка в 2022 году. Однако лишь около 5-6 млрд долл находятся в США, а большая часть - в Европе, и большинство из них - в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг "Евроклир" (Euroclear).

Напомним:

Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.