Движение "Манифест 42" отменило акцию протеста, но ждет от власти следующих шагов навстречу бизнесу

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" отменило предупредительную акцию, запланированную на 1 февраля 2024 года в знак протеста против "произвола тыловых силовиков в отношении бизнеса".

Об этом говорится в заявлении объединения от 24 января.

Решение было принято после встречи представителей власти с бизнесом, а также решения СНБО.

В заявлении отмечается, что на решение бизнеса повлияла позиция президента Украины, который зафиксировал политическую позицию по проблеме сомнительных с точки зрения закона и общественной морали "маски-шоу" на украинских предприятиях со стороны тыловых силовиков.

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После этого были осуществлены шаги юридического характера, в результате которых предприниматель Игорь Мазепа вышел из СИЗО, говорится в заявлении.

В то же время предприниматели отметили существенные риски, которые могут повлиять на эффективность наработанных решений.

В этой связи "Манифест 42" ожидает от власти:

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Привлечения представителей Бизнес Ассоциаций к аудиту принятых правоохранительными органами ограничительных мер в отношении субъектов хозяйствования в уголовных производствах и определения их целесообразности. Если тыловые силовики будут проверять сами себя, результат слишком предсказуем, отметили представители бизнеса;

Обязательное финальное согласование с представителями ведущих Бизнес Ассоциаций всех текстов законопроектов, которые будут вноситься правительством на рассмотрение Верховной Рады согласно решению СНБО от 23 января 2024 года;

Привлечение к ответственности должностных лиц, которые злоупотребляя властью и свободной трактовкой законодательства, наносят вред работе предприятий Украины, а также национальной безопасности государства и его международной репутации.

Напоминаем:

18 января, работники ГБР совместно с Нацполицией задержали инвестбанкира Игоря Мазепу на украинско-польской границе по обвинению в организации схемы противоправного завладения 2,4 га, на которых якобы расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, а сейчас расположен коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park.

22 января общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий в случае дальнейшего игнорирования властью "произвола тыловых силовиков".

23 января президент Владимир Зеленский объявил о решении СНБО, которое предусматривает мораторий на "маски-шоу", создание Совета по поддержке предпринимательства и изменения в закон о БЭБ для "ограничения давления на легальный бизнес".

24 января бизнес-сообщество и генеральный прокурор Украины Андрей Костин договорились каждые три месяца проводить встречи под координацией офиса бизнес-омбудсмена для обсуждения проблем и предложений.